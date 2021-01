Maria Pedraza, Alison Parker è una bomba, seducente più che mai – FOTO

L’attrice Maria Pedraza continua stupire nei panni di Alison Parker: stavolta è una bomba di eleganza e sensualità.

L’attrice spagnola, Maria Pedraza, dopo l’incommensurabile successo de La Casa di Carta sembra non voler rinunciare per nessun motivo al suo ruolo nella serie televisiva. Dopo aver vestito i panni di Alison Parker abbastanza al lungo probabilmente da sentire ancora adesso un certo richiamo verso quel suo modo di essere, l’attrice pubblica un estratto che pare le stia notevolmente a cuore. In merito a ciò la reazione dei suoi fan somiglierà a quella di un ordigno sul punto di esplodere.

Leggi anche —>>> Maria Pedraza: da “La casa di carta” il fiore più bello – FOTO

Maria Pedraza vs Alison, una bomba di sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Maria Pedraza: meravigliosa interprete di se stessa, è una favola – FOTO

Il fermo immagine di una Alison sorridente, interpretata dalla bellissima Maria, sembra irrompere sulla dashboard di Instagram appositamente per scaldare, almeno metaforicamente, tutti i suoi ammiratori. In un freddo pomeriggio invernale la sua figura di salvifico “ostaggio” non può che ravvivare una moltitudine di animi.

“Mood. 🖤🙃🌥🌈🐥🫀” aggiunge Maria nella didascalia al post, una bizzarra serie di emozioni contrastanti che forse non si riescono facilmente a spiegare. Quella dell’attrice appare come una modalità per cui è però necessaria una semplice e nostalgica apparizione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da María Pedraza (@mariapedraza_)

Tra la grande varietà di “ti amo” dai parte dei suoi ammiratori e l’infinita nonchalance dimostrata nello scatto, si evince come la popolarità dell’attrice sia cresciuta a vista d’occhio. Divenendo grazie ai tratti di Alison, seppure si tratti di un personaggio secondario, una vera icona tra i giovani e nel panorama artistico contemporaneo.