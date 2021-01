Cadavere di una 17enne in un burrone: fidanzato conduce i Carabinieri sulla scena

Questa mattina, nelle campagne di Caccamo (Palermo) è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 17 anni: a condurre gli inquirenti sul posto sarebbe stato il fidanzato della giovane.

Orrore in provincia di Palermo, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni. Il cadavere, rinvenuto parzialmente bruciato, sarebbe stato trovato in un burrone nelle campagne di Caccamo. A condurre i carabinieri sul posto sarebbe stato il fidanzato dell’adolescente ritrovata senza vita, un ragazzo di 19 anni che stamane si sarebbe recato in caserma accompagnato da un avvocato. Scattate nell’immediato le indagini degli inquirenti che adesso dovranno far luce sulla vicenda.

Il corpo senza vita di una ragazzina di 17 anni, di cui nono sono state rese note le generalità, è stato ritrovato questa mattina, domenica 24 gennaio, nelle campagne di Caccamo, piccolo comune di circa 8mila abitanti della provincia di Palermo. Stando a quanto emerso sino ad ora, come riporta la redazione de Il Giornale di Sicilia, a condurre le forze dell’ordine sul posto, nella zona di Monte San Calogero, sarebbe stato un ragazzo di 19 anni che pare essere il fidanzato della 17enne. Il giovane si sarebbe presentato questa mattina dai carabinieri insieme al padre ed un avvocato.

In seguito alla segnalazione, sul luogo indicato si sono recati i vigili del fuoco, i sanitari del 118. I soccorsi, , come riferisce Il Giornale di Sicilia, hanno rinvenuto il cadavere che, dai primi riscontri, pare fosse parzialmente bruciato.

Intervenuti per gli accertamenti di rito anche i militari dell’Arma, la scientifica, il medico legale ed il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Termini Imerese.

I carabinieri hanno, dunque, fatto scattare le indagini sul caso che dovranno chiarire i contorni dell’accaduto, sul quale ancora sono emersi pochi elementi. Al momento pare che non sia esclusa nessuna ipotesi.