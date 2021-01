Il Principe William e Kate Middleton hanno affrontato un lutto che li ha scossi nel Novembre scorso. Per amore dei figli hanno aperto la loro casa a un nuovo membro

Il principe William e Kate Middleton rappresentano una delle coppie più amate e seguite di tutti tempi. Eleganti, integerrimi, dedicano la loro vita al sociale, sono fonte d’ispirazione non solo per il popolo britannico che li vedrà salire, un giorno, sul trono, ma per tutto il mondo.

Si sono conosciuti da giovanissimi presso l’ Università di St. Andrews. La loro storia sembra tratta da un film. Lui erede di una delle monarchie più importanti e influenti di sempre, lei figlia di due ex assistenti di volo della British Airways diventati poi imprenditori di successo. Il loro matrimonio, celebrato il 29 aprile 2011, è stato seguito in diretta da milioni di persone disseminate in ogni angolo della Terra. Dalla loro unione sono nati tre splendidi bambini: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana e Louis Arthur Charles.

Nel Novembre scorso la famiglia reale ha dovuto dire addio a un membro a loro molto caro. Si tratta di Lupo, il loro cocker spaniel, deceduto all’età di 9 anni.

Principe William e Kate Middleton: aprono la casa a un nuovo cucciolo

Tutti i padroni di cani possono testimoniare il dolore profondo che si prova per la perdita dei loro compagni di vita. Sembrano frasi scontate, sentite e risentite, ma è proprio vero che gli animali domestici diventino dei membri della famiglia a tutti gli effetti. La loro morte provoca sentimenti di lutto paragonabili a quelli provati per un parente o un amico che va via.

Lupo ha lasciato un vuoto incolmabile nella casa del principe William e di Kate Middleton. Loro stessi ne diedero comunicazione tramite i loro canali social: “Con grande tristezza annunciamo che lo scorso weekend il nostro cane, Lupo, se n’èandato. Ha conquistato il cuore della nostra famiglia per gli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”.

Oggi arriva l’annuncio di una nuova adozione. Prendere un nuovo cane non significa dimenticare chi l’ha preceduto ma aprire la casa a una piccola anima. Inoltre, i duchi di Cambridge hanno tre figli, sanno quanto sia speciale per i bambini il legame che si crea con un animale domestico.

Il cucciolo di 8 mesi è stato donato dallo zio, James Middleton, fratello di Kate, che alleva cani dal 2011. Quest’ultimo non ha mai nascosto di aver sofferto di depressione, attivo nell’abbattere pregiuzi sui tabù riguardo la salute mentale. In passato ha dichiarato: “I cani non cambiano solo le vite, ma le salvano. Credo davvero che gli animali siano una medicina e siano davvero incredibili per il nostro benessere.”

Non si conosce ancora il nome del nuovo arrivato ma è della stessa razza di Lupo.