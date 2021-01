La sofferenza di Michele Bravi dopo l’incidente: “Un angelo mi ha salvato…”

Il cantante Michele Bravi si racconta a Domenica In. Dalla sua sofferenza a causa dell’incidente, all’angelo che gli ha salvato la vita.

Il cantante Michele Bravi ospite di Mara Venier a Domenica In si racconta dopo l’incidente che gli ha cambiato la vita. 22 novembre 2018 è questa la data che ha cambiato completamente la vita di Michele. Un incidente stradale che lo ha visto protagonista e nel quale è morta una donna Rosanna Colia. Durante una manovra, l’auto del cantante impattò con la moto guidata dalla 58enne. L’artista, lanciato da X Factor nel 2013 e poi concorrente di Sanremo, ha scelto la strada del silenzio dopo la tragedia. Scomparso dai social a lungo, il cantante ha deciso di evitare qualsiasi tipo di intervista soprattutto per rispetto nei confronti della famiglia della vittima.

Michele Bravi: “Fortunato perché ho avuto la fortuna di avere un ‘angelo’ al mio fianco”

“Ho avuto la fortuna di avere una persona per capire come trovare la mia geografia nel buio. Credevo che la mia storia fosse tanto particolare e difficilmente comprensibile”. Lo chiama ‘angelo’ Michele Bravi, la persona che vi ha salvato la vita nel suo periodo più buio. Il cantante nel salotto di Mara Venier ha raccontato che il suo ‘angelo’, di cui non fa mai il nome, si trova dall’altra parte del mondo per motivo di lavoro. I due si sentono raramente, ma il nome ‘angelo’ non risulta casuale. “Il linguaggio del dolore è sempre lo stesso e tutti abbiamo avuto un angelo che ci ha indicato la strada”.

Il suo ‘angelo’ ha raccontato Michele Bravi l’ha aiutato a convivere con questo dolore immenso. “Siamo stati in silenzio tanto, abbiamo pianto tanto e poi ho detto che ero tanto contento che lui avesse vissuto quel dolore senza il quale non avrebbe avuto quella geografia”.