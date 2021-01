Regina Elisabetta II, il suo vizio segreto: la rivelazione sulla sovrana. Stiamo parlando della regnante più longeve della storia. Pensate di sapere tutto di lei?

La Regina Elisabetta II è un essere umano come tutti, anche se si fa fatica a crederlo, e come tutti noi ha i suoi vizi e le sue abitudini. Certo, in quanto sovrana non può permettersi di lasciarsi andare a determinati comportamenti, deve seguire un’etichetta che l’è stata inculcata dalla nascita, ma nella vita quotidiana è una persona come tutti. LiliBeth, così si fa chiamare dalla sua famiglia, ha un vizio segreto che in pochi conoscono: a saperlo è ovviamente il marito Filippo e probabilmente i figli e i suoi nipoti, ma non tutti i sudditi ne sono al corrente.

Regina Elisabetta II, il suo vizio segreto svelato

La dieta della Regina è studiata alla perfezione dagli esperti, così come quella di tutti i componenti della Famiglia Reale. Ovviamente la sovrana segue un’alimentazione molto sana e adatta alla sua età: non rinuncia, però, al suo tè del pomeriggio. Non è una grande amante del cibo, i tabloid inglesi hanno spesso raccontato che si nutre per necessità e quasi mai con gusto. Però ha una grande debolezza: una torta al cioccolato e cannella ricoperta di meringa.

Non proprio un dolce da mangiare tutti i giorni, soprattutto per la sua età, ma ogni tanto uno strappo alla regola non fa male e ne ha tutto il diritto.