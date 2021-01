La conduttrice Paola Perego ospita a Il filo rosso un’importante rivelazione: il trucco di Reazione a catena è sotto gli occhi di tutti.

I tre storici campioni del programma Reazione a catena, definiti anche come I Tre di denari, sono stati ospitati nella trasmissione diretta da Paola Perego. Durante la puntata pomeridiana dello scorso sabato de Il Filo Rosso, Marco, Francesco e Michael hanno ripercorso alcune tappe del loro passato che li hanno portati ad essere per tre puntate di seguito, durante una sola estate, al centro dell’attenzione. A dirigere il programma vi era allora il conduttore Amadeus, ed il gruppo ha poi inaspettatamente deciso di rivelare alcuni dettagli a dir poco salienti.

Paola Perego faccia a faccia con il trucco de I tre di denari

In realtà alla base del fatidico trucco risiederebbe un simpatico aneddoto. A rispondere alle curiosità di Paola interviene uno dei tre: “Abbiamo un trucco da raccontare: abbiamo iniziato a vincere dopo che ci è stato regalato un enorme corno rosso portafortuna, lungo quattro metri!“. Dai racconti pare proprio che tale talismano venisse calato prima dell’inizio di una qualsiasi puntata come segno di buon auspicio.

Dunque, oltre alla loro preparazione, un po’ di fortuna non è di certo guastata, soprattutto adesso voltandosi indietro verso la loro vittoria.

Una cosa è certa, al di là di come sia andata la sfida l’amicizia creatasi nel gruppo di sfidanti resta solida anche a distanza di tempo. Per loro è stata una piacevole chiacchierata quella avuta in studio con la Perego, in cui hanno anche parlato delle difficoltà sorte in quel periodo a causa di alcune loro assenze allo show dei quiz.