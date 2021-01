Sabrina Salerno furiosa sui social, questa volta il furto d’identità coinvolge anche il figlio – FOTO

Un hater ha creato un profilo fake di Sabrina Salerno dove però è presente anche il figlio minorenne, lei annuncia ritorsioni pesanti per questa persona

La bella showgirl ligure Sabrina Salerno ha sempre avuto un’indole pacata e molto razionale negli anni, l’immagine che i suoi affezionati fan hanno di lei è quella di una bellissima donna educata in grado di scernere consapevolmente ciò che è meritevole di arrabbiature oppure è solo frutto di commenti poco efficaci da parte di haters.

Il mondo dello spettacolo deve da sempre fare i conti con furti di identità sulle piattaforme social, gli hater e le persone che si divertono a mettere loro i bastoni tra le ruote sono un numero sconfinato. Spesso basta rivolgersi alla polizia postale e chiudere il profilo fake, altre volte invece bisogna andare in procura perché i danni di immagine possono essere ben maggiori, come è successo stavolta a Sabrina Salerno.

Sabrina Salerno sconvolta, il furto di immagine ha oltrepassato i limiti del legale

Sabrina esordisce nelle stories di poco fa con la notizia che una sua follower le ha segnalato un nuovo profilo fake sulla piattaforma WK, social network molto popolare in Russia. Nel profilo – sabrinasalerno_original – oltre alle sue foto rubate, anche quella del figlio minorenne Luca Maria Monti di 16 anni.

“Aldilà del furto di identità che denuncerò alla polizia postale, questa persona è fortemente malata di mente e va curato, perché quello che scrive è gravissimo. Non avrò pace finché non la beccheranno, per ciò che di vergognoso e depravato ha fatto ai danni di un minore, mio figlio in questo caso”.

E Sabrina continua visibilmente sconvolta: “Lunedì’ chiamerò l’avvocato perché voglio il nome e cognome di questa persona, questa volta ci arrivo non mi fermo. Questa persona deve pagare”. “Aiutatemi a denunciare questo profilo se potete, perché questo essere merita solo la castrazione chimica per quello che mi riguarda!“, chiede ai fan.