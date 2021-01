Un uomo di 45 anni è morto in un tragico incidente avvenuto sulla strada regionale 308 del Santo a Resana, in provincia di Treviso.

Tragico incidente nella serata di venerdì lungo la strada regionale 308 del Santo, nel territorio di Resana, in provincia di Treviso. Un’auto condotta da un uomo di 45 anni, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente contro un furgone, un impatto molto violento che non ha lasciato scampo all’automobilista. Sul luogo dello schianto sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e gli agenti della Polizia Stradale per le verifiche del caso.

Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente consumatosi nella serata di venerdì 22 gennaio sulla strada regionale 308 del Santo a Resana, comune in provincia di Treviso. Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Gazzettino, una Smart condotta da un 45enne ed un furgone Iveco Daily si sono scontrati frontalmente all’altezza della stazione di servizio Bianchi carburanti. Nell’impatto il conducente dell’auto, Andrea Rettore, carrozziere di Borgoricco, ha perso la vita.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il 45enne e lo hanno affidato ai medici, i quali hanno potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite. Illeso, invece, l’uomo alla guida del furgone, un 43enne di origini albanesi e residente a Padova.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

La tragica notizia della morte di Rettore ha sconvolto l’intera comunità di Borgoricco, dove la vittima gestiva una carrozzeria insieme al fratello. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia colpita dall’improvviso lutto.