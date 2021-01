Serena Garitta mollata dal marito: c’è un’altra nel suo cuore?

Serena Garitta, inviata di “Ogni mattina”, si è separata dal marito Nicolò Ancona: si vocifera di un tradimento da parte di lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Il pubblico ha avuto modo di apprezzarla all’interno della quarta edizione del Grande Fratello. Serena Garitta, che ha partecipato al reality nel 2004, è stata anche la vincitrice del programma, superando il secondo classificato Patrick Pugliese. Per Serena, la vittoria al Gf è stata il principio della propria carriera televisiva: la donna ha infatti iniziato a collaborare con diverse trasmissioni, nel ruolo di opinionista ed invitata. Dal 2015, la Garitta è fidanzata con Nicolò Ancona, genovese come lei e di dieci anni più giovane.

I due, come annunciato dall’ex compagno, si sono separati da poco. E c’è anche chi avanza l’ipotesi di un tradimento da parte dell’uomo.

LEGGI ANCHE —> Mara Venier ritorna nel mondo del cinema dopo Domenica In, l’indiscrezione

Serena Garitta si separa dal marito: c’è un’altra?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

LEGGI ANCHE —> Serena Garitta inizia il 2021 comunicando la fine del suo amore

“Sono stati cinque anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato, ci siamo amati“: questo è il messaggio postato da Nicolò Ancona sui social. Dalle sue parole, il rapporto con l’ex Serena Garitta sembra ormai irrecuperabile. Nel 2016, i due sono diventati genitori del piccolo Renzo. A distanza di cinque anni arriva invece la parola “fine”. Secondo alcune indiscrezioni, Ancona avrebbe già un’altra donna.

L’ex gieffina, classe 1978, ha visto la propria carriera decollare dopo la vittoria del programma. Serena, che ha esordito come opinionista a “Lucignolo”, è poi divenuta inviata di celebri trasmissioni, quali “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”. Attualmente, la donna lavora nella redazione di “Ogni mattina“, in onda su TV8 con la conduzione di Adriana Volpe.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Garitta (@serenupi)

Stando a quanto trapela dai social, la Garitta non sembra affatto abbattuta per la separazione. Bella e tenace come solo lei sa essere, Serena non ha mai perso il sorriso che la contraddistingue: sorriso che, ora più che mai, è tutto per il piccolo Renzo.