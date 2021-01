Silvia Toffanin e i pantaloni a palazzo: icona di stile Inverno 2021

Il fashion radar colpisce ancora. Una delle ultime scoperte è stata fatta durante una puntata di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin che ci sfoggia un elegante pantalone a palazzo.

Ogni sabato pomeriggio su Canale 5 va in onda Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin che, ormai, noi fashion victims apprezziamo e riconosciamo come icona di stile.

Siamo bene al corrente della passione della conduttrice per i pantaloni a palazzo. Infatti, solamente qualche settimana fa ne aveva indossato un paio in blu navy con una camicia bianca Philosophy di Lorenzo Serafini, dando vita ad un look all’insegna del romanticismo.

Questo sabato torna con un outfit altrettanto degno di nota, di cui è impossibile non parlare: un paio di pantaloni a palazzo in tessuto check dalla vita altissima firmati Alberta Ferretti, assolutamente degni delle tendenze dell’Inverno 2021.

I pantaloni a palazzo di Silvia Toffanin sono perfetti per questo Inverno 2021

Ebbene si, il completo camicia bianca e pantalone a palazzo sembra essere il preferito della nostra conduttrice.

Questa volta ne sceglie una leggera, con maxi polsini e un collo alto dallo stile ottocentesco, lasciando al pantalone a palazzo il ruolo di vero protagonista di questo outfit decisamente chic.

Per arricchire il pantalone, Silvia ha aggiunto un cinturone intrecciato in pelle in color vinaccia che aggiunge un ulteriore tocco di stile.

Amico fidato della silhouette! Questo modello a palazzo con la vita alta sarà anche apprezzatissimo da tutte coloro che cercano disperatamente un modo per slanciare la figura.

Ed è estremamente versatile: camicia, blazer e stivaletti per un look che fa spiccare in una banale giornata lavorativa, o body in pizzo e décolleté per un outfit trendy e sensuale.

Che dire, Silvia Toffanin ha trovato il suo equilibrio in un look semplice ma estremamente elegante in cui si mostra a proprio agio.

Uno stile che mixa il contemporaneo al vintage, dunque perfettamente in linea con le tendenze della moda 2021.