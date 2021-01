Stefania Orlando ha un fratello segreto: “Vorrei solo un suo abbraccio..”

Ospite a Domenica Live è Gianni Orlando che confessa a Barbara D’Urso di essere il fratello segreto della nota Stefania Orlando…

Una storia difficile quella di Gianni che nel salotto della conduttrice napoletana decide di aprirsi al pubblico.

Fratello della più conosciuta Stefania, attualmente inquilina nella Casa più spiata d’Italia. E’ il primo figlio della madre della showgirl romana, Gianni non ha mai conosciuto suo padre ed è stato riconosciuto dal papà di Stefania che sua madre ha incontrato quando lui aveva solamente due anni.

Non è stata un’infanzia semplice la sua, ha dovuto anche cambiare nome: : “Il mio primo nome è Antonio. Da quando ho sette anni è subentrato Gianni perché c’erano troppi Antonio in famiglia. Il mio cognome è Orlando“.

“Prima della nascita di Stefania e Fabio, a 7 anni sono stato mandato in collegio. Da quello che ho come ricordo, è perché lavoravano tutti e due e non potevano tenermi a casa“.

Gianni infatti ha vissuto in collegio diversi anni, dai 7 ai 16 e non li ricorda affatto come bei momenti.

LEGGI ANCHE –> Mara Venier, imbarazzo in diretta. La conduttrice non sa che dire….

Perché Stefania vuole nascondere suo fratello Gianni?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maria De Filippi: “mio nonno era un maschilista” rovinata una famiglia

Oggi ha deciso di scrivere una lettera a sua sorella perché vorrebbe capire il motivo per il quale non parla mai di lui e non lo menziona in nessuna occasione da oltre quattro mesi in cui è rischiusa tra le mura di Cinecittà.

“Ho scoperto che quando, da bambino, tornavo a casa, nostra mamma diceva a Stefania e Fabio che ero un amichetto che andava a trovarlo, non loro fratello. Hanno saputo il nostro legame trent’anni fa“.

Quella di Gianni è ancora una ferita aperta e difficilmente riesce a risanarla: “Io non ho nulla da nascondere. La colpa è stata di mamma, non di Stefania”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

“Io non sono qui per fare dispetti a nessuno, ma vorrei solo un abbraccio“, conclude Gianni Orlando.