Teo Mammucari querela il fratello Alfredo: l’accaduto

Teo Mammucari non avrebbe gradito dei gesti compiuti dal fratello Alfredo, fino a querelarlo: cosa è accaduto

Conduttore noto per la brillante e piccante simpatia, Teo Mammucari è tra i più apprezzati dal pubblico. Nato a Roma nel 1964, non ha nascosto di arrivare da una famiglia tutt’altro che ricca.

Inizia a lavorare come animatore turistico prima di sfondare nel mondo della televisione. Distinguendosi per le doti ironiche fuori dal comune, riesce a guadagnarsi il ruolo di presentatore in diversi programmi di successo sulla rete Mediaset.

Sembrerebbe aver avuto dei problemi con il fratello Alfredo, fino ad avanzare una querela nei suoi confronti. Cosa è successo?

LEGGI ANCHE -> Filippa Lagerback, “solo una volta a settimana”. È boom di like – FOTO

La querela al fratello Alfredo, i fatti

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara posta una FOTO dei suoi trattamenti preferiti, spettacolo assurdo

Sembrerebbe iniziato tutto da due video pubblicati dal fratello maggiore sul suo account di Youtube di discreto successo. Sarebbero emersi dei particolari personali su Teo Mammucari e sulle vicende strettamente familiari che avrebbero scalfito la reputazione di quest’ultimo.

I video sarebbero datati 28 settembre 2018 e 6 gennaio 2019, nei quali Alfredo imputerebbe al conduttore accuse circa il suo comportamento all’interno della famiglia, precisamente avrebbe parlato di un distacco nei loro confronti. Queste dichiarazioni non sarebbero state gradite da Teo, che ha reagito con una querela per diffamazione.

Il pm Enrico Corucci aveva disposto un decreto penale di condanna con pena pecuniaria, che si quantificava in circa 1000 euro, e sospensione condizionale. Ma Alfredo, accompagnato dal suo legale, si sarebbe rifiutato di sottoporsi al pagamento, decidendo così di affrontare il processo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Qui accade l’inaspettato, perchè Mammucari presenta una remissione di querela. Teo avrebbe perdonato il fratello per gli screzi passati, dimenticando la questione prima di ulteriori sviluppi.