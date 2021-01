Ursula Corbero apre i pori della felicità, di primo mattino, con una posa senza veli sul letto, appena sveglia: incantevole

Se non esistesse, dovrebbero crearla. E’ il giusto motto attribuito all’attrice più “fuego” degli ultimi anni. Parliamo di Ursula Corbero, l’attrice che grazie all’esuberanza caratteriale e la sola forza interiore che la contraddistingue dalla “massa” si è fatta valere sul grande schermo.

Conosciutissima nel nome e nel segno del personaggio di “Tokyo”, la famosa e scaltra rapinatrice, nell’inedita pellicola di Netflix, de “La Casa di Carta”. Il sequel super avventuroso ha fatto innamorare milioni di appassionati dal divano di casa, che ammiravano in tutto e per tutto, le prestazioni di Ursula. Dipingendola come la “Ursolita” iberica più coraggiosa e in vena di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Al termine delle riprese cinematografiche sul grande schermo in streaming, Ursula ha avuto un altro enorme seguito sui social network, dove i supporters non hanno riscontrato alcuna difficoltà a legarsi

Ursula Corbero, posa da “crepacuore” su Instagram: sensualissima

Il successo su Netflix per Ursula Corbero, protagonista del sequel cinematografico, mozzafiato, “La Casa di Carta” è stato il biglietto da visita per entrare ufficialmente nel mondo dei “grandi” dello spettacolo. Niente di più dalla vita poteva chiedere, oltre al ruolo adrenalinico, nelle vesti di “Tokyo”. Ora i fan difficilmente dimenticheranno le sue performances vertiginose che hanno regalato ricchissimi e intensissimi colpi di scena, durante le riprese.

Un film che rispecchia molto i caratteri forti e più coraggiosi della vita. E la nostra “Ursolita” rientra a pieno regime in questo contesto. Come personaggio e nella vita reale appare sempre in forma smagliante e con la voglia di mettersi in discussione.

Negli ultimi tempi la ammiriamo “per filo e per segno” in tutto il suo sensualissimo charme. Basta un “senza veli” sul letto di casa per far sognare un intero popolo e indossare quegli stivali neri, per ingaggiare una nuova sfida mozzafiato, dove quasi certamente non conoscerà rivali