Valentina Vignali, minigonna cortissima e maglia trasparente, si vede tutto – FOTO

Valentina Vignali sferra l’ennesimo colpo ai followers di Instagram: minigonna da urlo e maglietta aderente nell’ultima foto pubblicata

La domenica di Valentina Vignali è da bollino rosso. La cestista, volto italiano del noto brand “Victoria’s Secret”, ha sfoggiato un outfit pazzesco, che ha mandato in visibilio i suoi 2,3 milioni di followers. Minigonna cortissima e maglia super aderente per l’atleta, le cui forme sono uno spettacolo da censura. La Vignalona, mostrando le gambe lunghe ed avvenenti, guarda con aria provocante la fotocamera, ed ottiene i consensi dei fan. “Bella e brava!“, “Bel completino“, scrivono sotto al post.

Valentina Vignali, intimo pazzesco: le foto da censura

Valentina Vignali, divenuta da poco il volto italiano di “Victoria’s Secret“, è un concentrato di bellezza e sensualità su Instagram. La cestista, che ha ritrovato la fisicità e le curve di un tempo, dispensa quotidianamente una razione di eros, postando foto e video dei suoi shooting in lingerie.

In uno degli ultimi scatti, l’influencer ha addosso un completino sui toni del nude. I ricami neri, che si intonano perfettamente con la pelle candida, contribuiscono ad esaltarne l’avvenenza e le curve spaziali. Ammaliati dalla bellezza indiscussa della Vignalona, gli utenti non possono che apprezzare queste immagini: ogni post registra in breve tempo il pieno di likes, ed una valanga di commenti di apprezzamento.

Valentina, felicemente fidanzata con Lorenzo Orlandi, si è di recente concessa un po’ di svago sulla neve. I due, nelle foto postate sui social, sono apparsi più innamorati che mai. “Vi amo, adottatemi“, li prega una fan in un commento, suscitando le loro risate.