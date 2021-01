WhatsApp, aggiornamenti in arrivo: tutte le novità per il 2021

Whatsapp, per il 2021 sono previste tantissime novità: ecco cosa ci aspetta nei prossimi mesi.

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea creata nel 2009 ed entrata a far parte nel 2014 del gruppo Facebook Inc. Tramite l’app, gli utenti possono tranquillamente scambiarsi messaggi, fotografie, video, audio e addirittura condividere la posizione in diretta. Come se non bastasse, chi utilizza WhatsApp può anche videochiamare gli altri utenti.

I numeri del servizio di messaggistica istantanea sono folli: nel mondo più di 1,5 miliardi di persone utilizzano questa applicazione (nonostante la Cina, uno dei mercati più grandi del globo, ha bloccato il suo utilizzo). Per il 2021 sono previste diverse novità succose, vediamole insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> WhatsApp, vuoi vedere cosa fanno i tuoi contatti? Il sistema accertato

LEGGI ANCHE —> WhatsApp, nuove regole per la privacy: tutto quello che c’è da sapere

Nonostante un significativo calo di utenza, l’applicazione è pronta per soddisfare gli utenti lanciando alcune novità importanti. Una funzione nuova è già utilizzabile: è possibile infatti avere per ogni chat diversa uno sfondo personale. L’accorgimento farà sicuramente felici numerosissimi utilizzatori. Tra qualche settimana, invece, verrà “lanciato” il supporto multi-dispositivo: sarà possibile utilizzare l’applicazione su 4 dispositivi diversi, consentendo in questo modo il multi-tasking.

Altra funzione interessante in drittura d’arrivo è il “Leggi dopo”: se siamo occupati, sarà possibile con questa novità non perdere il messaggio e recuperarlo in seguito cliccando sull’apposita sezione.