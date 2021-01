Al Bano e Loredana Lecciso: il motivo della rottura

Durante il programma di Rai Due “Detto Fatto” si è parlato della rottura tra Al Bano e Loredana Lecciso

Oggi è andato in onda l’appuntamento quotidiano con “Detto Fatto”, il programma condotto da Bianca Guaccero ogni pomeriggio su Rai Due. Durante la puntata odierna oltre ai tutorial sulla moda e ai consigli su come abbigliarsi al meglio, c’è stata come di consueto la classifica di Jon. Questa volta si è parlato delle coppie che hanno avuto una crisi e si sono lasciate per poi riprendersi. Al settimo posto di questa top ten sulle “minestre riscaldate” c’erano Al Bano e Loredana Lecciso. La coppia tra alti e bassi vive una relazione da oltre vent’anni. Ma, come ha scherzato Jonathan Kashanian, il cantante di Cellino San Marco ha avuto sempre una “nostalgia canaglia” di Romina Power, la sua ex moglie con cui da anni condivide i palchi più prestigiosi in giro per il mondo.

Al Bano ha litigato con Loredana Lecciso: il motivo della rottura

Sempre secondo il personaggio televisivo di “Detto Fatto”, Loredana Lecciso ha vissuto continuamente “con lo spettro di Romina Power”. Al Bano e la showgirl si sono separati diverse volte ma la rottura più importante è avvenuta nel 2005 quando Carrisi partecipò al programma “L’isola dei famosi”. All’epoca la Lecciso si lamentava perché il suo uomo salutava a stento lei e i figli nel momento in cui tutti i naufraghi si rivolgevano affettuosi ai propri cari lontani. Così la showgirl decise di lasciarlo e il cantante, per recuperare il rapporto, abbandonò la trasmissione.

Nel 2005 Loredana Lecciso scrisse anche una canzone per Al Bano, che Bianca Guaccero ha recitato durante la puntata di “Detto Fatto” di oggi: “Guardami negli occhi, guardami nel cuore: ogni donna ha un dolore che si porta dentro e non mostra mai”.