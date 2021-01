Alberto Matano, sapete che ha dei nipoti? Sono bellissimi – FOTO

Alberto Matano, avete mai visto i suoi nipotini? Lui gli vuole un bene incredibile ed è uno zio molto amorevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Alberto Matano entra ogni giorno nelle nostre case con il suo rotocalco di attualità e cronaca nera, La Vita in diretta che ormai conduce da due anni. Da quando il giornalista è approdato al programma del pomeriggio, nello scorso anno al fianco di Lorella Cuccarini continuando quest’anno da solo, ha riscosso un successo inaudito sul pubblico.

L’ex mezzo busto del Tg1 piace e anche tanto ed i telespettatori vorrebbero sapere di più della sua vita. Ad ogni modo lui resta un tipo riservato, che usa i social ma in modo parsimonioso soprattutto condividendo gli aspetti della sua vita lavorativa.

È raro che ci parli di sé stesso e dei suoi amori. Anche se qualche concessione ogni tanto la fa e basta spulciare sul suo profilo per capire che è uno zio amorevole. Sapete che Alberto Matano ha dei nipoti? Ecco le foto insieme a loro.

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano, avete mai visto i suoi genitori? La somiglianza è impressionante

Alberto Matano ed i nipoti, zio amorevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

LEGGI ANCHE -> Alberto Matano in Rai spunta la fidanzata: vi diciamo chi è

Alberto Matano, di origini calabresi, vive da diverso tempo a Roma. La Capitale è diventata la sua città adottiva per inseguire il sogno di diventare un giornalista. Il conduttore de La vita in diretta ha due fratelli, uno vive a Bruxelles e la sorella a Milano ma appena possibile si ricongiungono e lui non vede l’ora di spupazzarsi i suoi nipotini.

“Tutte le volte in cui ci sono due giorni di vacanza, però, ci riuniamo perché amiamo stare in famiglia” ha raccontato il giornalista parlando dell’amore grande che prova per la sua famiglia.

Per i suoi nipoti ha voluto precisato quanto li ami: “Io non ho figli perché per il momento non sono arrivati e da quando sono nati, per me è una gioia enorme e quando vado a Milano per lavoro mi riservo sempre del tempo per trascorrere del tempo con loro”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Poi un particolore di quelllo che fa con loro: “Ora abbiamo un’usanza che è quella di raccontare ai bambini le nostre storie di quando eravamo piccoli – ha spiegato – Quando non dormono e la mamma è stanca, mi chiamano e io, al telefono, racconto una storia”. Uno zio coccoloso e amorevole Alberto Matano che stravede per i suoi piccoli nipotini.