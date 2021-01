La bella influencer Alessia Prete appare magnifica in un primo piano con un trucco leggero quasi al naturale

La Prete condivide su Instagram una foto in cui appare in primo piano ed è bellissima quasi al naturale. Ha un trucco molto leggero che le sta d’incanto. Indossa poi un maglioncino rosa che le risalta l’incarnato e i capelli mori. Ironizza pi sull’applicazione dell’eyeliner che effettivamente è compito arduo per le donne. Lei si definisce tra le donne che hanno imparato a metterlo bene ma che hanno poca pazienza e quindi poi fanno danni.

Alessia Prete giornata a Genova bellissime nei primi di gennaio

L’ex gieffiana è fidanzata da tempo con un’imprenditore genovese e nei primi recentemente è apparsa in degli scatti su Instagram, nella bella città ligure. Bellissima e sempre con abiti di tendenza la Prete si aggira tra le strade di Genova e fa shopping con il fidanzato. Fa anche degli scatti artistici da alcuni angoli di Genova meravigliosi. Appare poi in due foto con il compagno, prima in camerino e poi dentro un’ascensore tutti vestiti bene per andare dove non si sa. Dal momento che i ristoranti a cena sono chiusi, forse andavano da amici o parenti.

La bella influencer ha poi condiviso nelle stories Instagram una bella dedica per il suo fidanzato:”Sapete, a chi diceva:Lei è il senso di tutto. Non ho mai creduto. Ero quella che mangiava la pizza e chiunque ci fosse stato o no, se la sarebbe gustata ugualmente. E invece oggi è folle! Io proprio non capisco come sia possibile. Una vita a formulare teorie, tutte svanite nel giro di poco e poi follia che mi ritrovi qui a dirlo! Lo faccio per amici e amiche che quotidianamente si riempiono la testa di cazzate! sappiate che esiste incontrare una persona e comprenderla fin da subito. Esiste fidanzarsi al terzo appuntamento ed esiste ritrovarsi a programmare una vacanza lo stesso giorno!

Esiste persino dirsi di amarsi nemmeno passato un mese. Ed esiste a 7 mesi da quei giorni mangiare una pizza che non sa di pazza! perché in assenza di quella persona, ogni cosa perde gusto e lo stomaco che si chiude, ma che ci devo fare”. Una dedica bellissima per il suo compagno, appare innamorata e felice.