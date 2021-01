“Avanti un altro”, la polemica sul ritorno in tv di Paolo Bonolis: i fan non gradiscono – FOTO

A marzo partirà la nuova edizione di “Avanti un altro” con il ritorno in tv di Paolo Bonolis: i fan però hanno polemizzato sul dietro le quinte pubblicato sui social

Claudia Ruggeri e altri personaggi noti dello show di “Avanti un altro” hanno pubblicato nelle scorse settimane alcuni post su Instagram con qualche indizio sull’inizio del programma. È stato reso noto che Paolo Bonolis tornerà alla conduzione della trasmissione. Sua moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato ieri sera fa un video su Instagram in cui si vede proprio il noto conduttore dietro le quinte intento a guardare le registrazione del programma televisivo che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Nella clip è presente anche tutto staff della trasmissione. Tuttavia non sono mancati i commenti polemici di alcuni fan che non hanno gradito la mancanza di un particolare, molto caro a tutti in questo periodo storico.

Paolo Bonolis sotto accusa durante le registrazioni di “Avanti un altro”

Paolo Bonolis e tutto lo staff di “Avanti un altro” non indossavano la mascherina. Questo particolare non è sfuggito ad alcuni fan, in particolare a uno di loro che ha scritto: “Senza mascherine ovviamente, mi sembra giusto”. Sonia Bruganelli non ha esitato un attimo nel rispondere al commento del follower accanto al video pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Un tampone a settimana, il martedì e un sierologico al mese. Altrimenti non si può lavorare 😉😉😉 se non le sapete le cose… 😅😅😅”. Con queste parole la moglie di Bonolis ha riposto al fan che ha fatto polemica sul mancato utilizzo delle mascherine.

In seguito si sono susseguiti commenti di fan che hanno suggerito di non far caso a queste parole ma di comunicare quando esattamente partirà il programma previsto per il mese di marzo. C’è stata infine un ulteriore commento piccato di un utente a cui però la Bruganelli ha preferito non rispondere.