Bambino di 9 anni trovato impiccato nella cameretta: ipotesi di suicidio

A Bari, un bambino di 9 anni viene trovato impiccato nella sua cameretta. Gli inquirenti indagano sulla pista del suicidio

In provincia di Bari, nel quartiere di San Girolamo, è avvenuta l’ennesima tragedia. Un bambino di nove anni è stato trovato impiccato nella sua cameretta. I genitori, che ne hanno rinvenuto il corpo, hanno immediatamente denunciato l’accaduto agli inquirenti, facendo scattare l’indagine. La polizia sembra muoversi sulla pista del suicidio, ma non si esclude un possibile coinvolgimento del piccolo in un gioco online. Potrebbero esserci collegamenti con la pericolosissima challenge che, nei giorni scorsi, ha causato la morte di una bambina a Palermo.

LEGGI ANCHE —> Challenge su TikTok: i dubbi sulla morte della bambina di Palermo – VIDEO

Bambino di 9 anni morto impiccato: le ipotesi

LEGGI ANCHE —> Challenge su TikTok, non ce l’ha fatta la bambina ricoverata in ospedale – Video

Una tragedia immane quella verificatasi nel pomeriggio, in provincia di Bari. Un bambino di nove anni si è impiccato nella sua cameretta. A darne l’allarme i genitori, che dopo aver rinvenuto il corpo hanno avvisato le autorità competenti. Attualmente, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato di un suicidio, ma gli inquirenti non escludono l’eventualità di un legame con pericolosi giochi online.

La polizia ha sequestrato i dispositivi elettronici della famiglia della vittima, per tentare di scovare ulteriori prove. Qualsiasi informazione contenuta in essi potrebbe rivelarsi cruciale per ricostruire la dinamica del fatto. La pm Angela Maria Morea, che non esclude la possibilità di una challenge social, sta vagliando tutte le piste possibili.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Proprio la scorsa settimana, a Palermo, la piccola Antonella è rimasta vittima di un gioco di TikTok. Pur di vincere la “Blackout challenge“, la bambina si è autosoffocata, perdendo la vita a soli 10 anni.