Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: mentre Liam e Hope discutono con i rispettivi genitori della possibilità di adottare Douglas, Zoe…

Hope riflette sulla proposta fatta da Thomas: Douglas in cambio di una notte con lui. Per quanto assurdo possa sembrare, la ragazza è ormai ossessionata dall’avere la custodia del bambino e sembra sul punto di cedere. Nel frattempo Liam e Steffy sono sempre più vicini. Lui ha ammesso di provare una certa gelosia nei suoi confronti e lei se ne compiace. Zoe, inoltre, è tornata in città e adesso vive a casa di Vinny per intercessione di Thomas.

Beautiful, anticipazioni 25 gennaio: Liam si confronta con Liam

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Liam parlerà con Bill della scelta di adottare Douglas. È da tanto che i due non condividono un momento padre-figlio, ma adesso il giovane Spencer sente di avere davvero bisogno del supporto di un genitore. Bill, come Liam, riterrà che l’adozione sia una scelta azzardata e teme che Thomas possa reagire molto male. Nel frattempo anche Hope si confida con la madre. Brooke é sconvolta dalla proposta di Thomas: ciò che più teneva si sta ora avverando. La Logan cerca di dissuadere la figlia, ma Hope è convinta di ciò che sta facendo e le dice di fidarsi di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Zoe scoprirà del riavvicinamento tra Hope e Thomas e compierà un gesto inaspettato, baciandolo a sorpresa. Che sia l’inizio di una nuova, inaspettata relazione?