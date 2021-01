Beautiful, anticipazioni 26 gennaio: Hope è troppo presa da Thomas per ascoltare i problemi di Liam. Nel frattempo Zoe…

Thomas è sempre più vicino ad ottenere quello che desidera. Il giovane Forrester ha proposto ad Hope di passare una notte con lui in cambio della custodia di Douglas e la ragazza sta seriamente meditando di accettare la sua offerta. Brooke è preoccupatissima per la sorte della figlia e teme che Thomas possa farle del male. Nel frattempo Liam, ignaro di tutto, si confronta con Bill. Il padre gli consiglia di non intromettersi nelle questioni della famiglia Forrester e gli propone di tornare a lavorare con lui.

Beautiful, anticipazioni 26 gennaio: Hope accetta la proposta



Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che un bacio tra Thomas e Zoe potrebbe cambiare le carte in tavola. Il giovane Forrester sarà piacevolmente sorpreso dall’intraprendenza dell’ex modella, ma per ora non si lascerà distrarre dal pensiero ossessivo di Hope. Il ragazzo ha in mente una serata in compagnia di Douglas che potrebbe farla cadere ai suoi piedi.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Hope sarà troppo occupata a riflettere sull’appuntamento propostole da Thomas per poter ascoltare i dubbi di Liam riguardo al suo ritorno alla Spencer Publications. Il ragazzo ha accettato l’offerta del padre, ma non è ancora sicuro di essere pronto a perdonarlo per ciò che ha fatto in passato. L’incomunicabilità tra Liam ed Hope costituirà una delle motivazioni principali del loro lento allontanamento.