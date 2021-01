Belen Rodriguez, stando alle indiscrezioni, è incinta. Starebbe aspettando il suo secondo figlio dal nuovo giovanissimo fidanzato Antonino Spinalbanese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Anche se la diretta interessata non ha confermato le voci che rimbalzano sul web negli ultimi giorni, sembrerebbe ormai certa la sua gravidanza.

Più fonti lo hanno assicurato e sono arrivate anche delle conferme, ad esempio su Diva e donna la bella argentina è stata immortalata con un camicione largo come a nascondere la gravidanza agli occhi indiscreti, mentre si toccava il pancino sospetto con un gesto inequivocabile.

Stando alle fonti che hanno pubblicato l’indiscrezione, la soubrette avrebbe superato da poco il terzo mese, il bebè dunque nascerà prima dell’estate e proprio per questo avrebbe abbandonato gli abiti succinti per svelare il meno possibile di essere in dolce attesa, allentando anche con gli impegni lavorativi.

Un altro indizio è stato il bracciale antinausea che è apparso in una delle foto che la 36enne ha pubblicato su Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Belen Rodriguez e il dettaglio che confermerebbe la gravidanza

La reazione di Stefano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Belen Rodriguez lo smacco a Stefano De Martino: si vede già il pancione?

Si era parlato molte volte che la showgirl avrebbe voluto regalare un fratellino al piccolo Santiago proprio insieme al suo ex marito Stefano De Martino e proprio per questa ragione il ballerino e conduttore napoletano non avrebbe preso bene questa seconda gravidanza dell’argentina.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

A quanto pare però Belen è rimasta profondamente ferita dalla fine della sua relazione con De Martino dopo che ci avevano riprovato per la seconda volta e ha deciso di ricominciare insieme al 25enne Antonino Spinalbanese per realizzare di nuovo quel suo sogno di famiglia.