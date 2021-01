La showgirl Belen Rodriguez, con un fiore tra i capelli, si concede ad un momento di sole vibrazioni positive, Eros e sensualità.

La meravigliosa showgirl argentina, Belen Rodriguez, si è appena ed inconsapevolmente aggiudicata il podio per lo scatto del giorno. A pochi minuti dalla pubblicazione, il suo ultimo contenuto sui social ha propagato tutta una serie di energie positive che sembrano far parte di lei in questa ultima settimana. Fra loro non poteva mancare un sacro e totale momento di relax, il tutto scandito da un bellissimo fiorellino tra i suoi capelli.

Leggi anche —>>> Cambio vita per Belen Rodriguez, tutto si rinnova: dagli amici al fidanzato

Belen Rodriguez, “un fiore in bocca può servire sai…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Belen Rodriguez, una serie di FOTO dove ti fa sognare, che spettacolo

Nonostante il fiorellino bianco non si trovi tra le labbra di Belen questa volta, ma fra i suoi lunghissimi capelli, l’idea della famosa fanciulla sembrerebbe un po’ quella di riprendere gli evocativi versi di Lucio Battisti. In ogni caso è proprio così, “più allegro tutto sembra” per la soubrette è una mattinata da dedicare non solo alla cura della sua persona, quanto a suscitare l’interesse dei suoi ammiratori. Ed entrambe le intenzioni sembrano riuscirle in maniera impeccabile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Eros e sensualità sono un binomio perfetto, e di certo non si sprecano a contatto con la personalità di Belen. La quale, apparendo in questo scatto bianco e nero mozzafiato su Instagram, assume al contempo i tratti di una delle modelle che posarono in per il celebre pittore francese Paul Gauguin, durante i viaggi alla ricerca della sua aspirazione.