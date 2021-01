Ecco come fare delle bomboniere laurea fai da te. Tutti i materiali sa usare per rendere unico il giorno della laurea.



Uno dei momenti più significativi della vita è sicuramente la conquista della laurea. Molto spesso, quando si inizia un percorso universitario, si ha l”idea che la laurea sia qualcosa di lontano ed estremamente difficile da raggiungere.

Proprio per questo motivo, una volta ottenuta, deve essere festeggiata nel migliore dei modi e in compagnia delle persone più care, siano essi amici o parenti.

Quindi, via a feste di tutti i tipi dove il colore rosso la fa da padrone, ma sicuramente c’è un tratto che rende uguali qualsiasi festa di laurea: la consegna delle bomboniere. La bomboniera deve essere scelta con cura perché rappresenta la sintesi del percorso di studio, ma anche il ricordo che gli amici e i parenti avranno di di quel giorno.



Tempo fa vi avevamo parlato di come creare bomboniere fai da te per un matrimonio, adesso come realizzare creazioni speciali per la laurea.

Come realizzare bomboniere laurea fai da te: da dove cominciare

In commercio, ci sono bomboniere di tutti i tipi, e soprattutto di tutti i prezzi, ma se davvero volete lasciare ai vostri invitati un ricordo davvero unico e significativo, il consiglio è di optare per la creatività e creare una bomboniera fai da te.

Se siete persone semplici, optate per una bomboniera fai da te a forma di confetti in cui inserire dei confetti ovviamente di colore rosso.

Questo tipo di bomboniera è molto semplice da realizzare e, se avete la fortuna di avere in casa qualcuno che sappia maneggiare l’uncinetto, potete realizzare creazioni graziose. Se, invece, siete negati con l’uncinetto, non disperate, esistono molti altri modi per creare un semplice sacchettino.

Non ci resterà da fare che comprare delle veline, rigorosamente di colore bianco o rosso, e dei fogli di tulle che spesso si usano anche per decorare le torte. A questo punto, potete aggiungere dei semplici fazzoletti di colore rosso e di forma quadrata.

Una volta ricavato tutto l’occorrente, andrete a posizionare i fazzoletti dentro la carta velina e, poi, posizionerete i confetti all’interno. A questo punto, non vi resterà che chiudere il tutto con un normale fiocco, quello che spesso si usa per confezionare i regali.

Un’altra idea, oltre il sacchettino, può essere anche la scatolina in plastica. Anche questa bomboniera è di sicuro effetto. Inoltre, questa bomboniera è molto semplice da creare perché basta comprare delle piccole scatoline in PVC trasparenti e riempirle di confetti. All’interno potete inserire anche il bigliettino con il nome e la data del giorno di laurea.

Altre idee utili

Un’altra idea molto comune come bomboniera per la laurea è quella dei classici cappellini da dottore. Per poterli ricreare occorre quel tipico cartoncino, che troviamo negli scottex o nella carta igienica. Da questi, infatti, potete tagliare un tondino di circa 2 cm e andare ad incollare intorno una striscia di circa 10 cm di colore rosso.

Non vi resta da fare altro che ripiegare la restante parte di striscia all’interno del tondino in modo da colorare anche la parte interna di rosso. Avrete così ricreato una parte di cappello stilizzata ma, se avete una buona manualità, potete anche sfruttare l’uncinetto o anche il feltro per la creazione dei vostri cappellini di laurea.