Camilla Raznovich scosciata, mai vista così tanta sensualità FOTO

Camilla Raznovich è strepitosa e su Instagram arriva una foto scosciata. Mai vista così, avete visto quanto è bella e elegante?

Di origine argentina, classe 1974, Camilla Raznovich è una conduttrice televisiva. Non si parla molto di lei, è una di quelle che cerca sempre di rimanere nella sua intimità e non ha bisogno di mostrarsi. Il suo lavoro è l’unica cosa che conta. Oggi è impegnata con Kilimangiaro, un programma Rai che conduce con estrema eleganza e sensualità. Non solo in televisione, la donna tiene anche una rubrica settimanale Il mondo di Camila, per l’edizione milanese del Corriere della Sera, e dal 2010 collabora con Io Donna per cui scrive la rubrica e il blog M’ammazza.

Camilla Raznovich: scosciata è più in FOTO

E’ una donna unica, elegante e mai volgare. Piano piano si sta facendo conoscere anche dal mondo del web dove spesso condivide foto e video sul suo profilo Instagram. I fan arrivano a quasi duecento mila e non mancano like e commenti sotto i suoi post, specie se a volte oltrepassano il limite. Ci stiamo riferendo all’ultima foto che ha lasciato tutti di stucco. Scosciata, con le gambe in mostra, è di una bellezza stravolgente. Un completo elegante la rende unica negli studi della sua trasmissione.

“Che bonazza” scrive un utente; “Sei stupendissima Camilla” commenta un altro fan; “Fighissima Camilla” condivide un altro. Giorno dopo giorno la conduttrice si sta costruendo il suo piccolo mondo social, i fan crescono sempre di più.