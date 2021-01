Canale 5, Maurizio Costanzo verità sul vaccino: “Mi sembrava eccessivo”

Dall’ufficio stampa di Maurizio Costanzo, conduttore Canale 5, arriva tutta la verità sul vaccino appena fatto, il re di Mediaset sta male?

In radio è arrivata da qualche ora la notizia che riguarda il conduttore Mediaset Maurizio Costanzo. Sembrerebbe che il marito di Maria De Filippi sia stato vaccinato qualche giorno fa, ma dopo alcune critiche da parte del pubblico italiano e utenti sul web, il suo ufficio stampa ha voluto rivelare tutta la verità sul suo stato di salute. Così arrivano da Canale 5 dei chiarimenti che lasciano a bocca aperta coloro che hanno già puntato il dito. Il re di Mediaset non sta bene.

Maurizio Costanzo: come sta il conduttore di Canale 5?

Maurizio Costanzo ha rivelato alla trasmissione Un giorno da pecora di essersi sottoposto al vaccino spiegando di averlo fatto circa una settimana fa al Campus biomedico di Roma e che avrà il richiamo i primi di Febbraio. Molti si sono chiesti se abbia avuto una corsia preferenziale, ma agli attacchi ha subito risposto il suo ufficio stampa: “Confermiamo che Maurizio Costanzo ha fatto il vaccino per motivazioni ben precise, ha patologie cardiache pregresse che giustificano il vaccino – risulta in una nota di un comunicato – fatto appena disponibile dopo la prenotazione del medico curante”. Inoltre il noto conduttore di Canale 5 ha dichiarato apertamente di non aver voluto farsi riprendere in televisione durante la vaccinazione perché gli sembrava eccessivo, non essendo lui un dottore o di quell’ambito.

Maurizio Costanzo è quindi un soggetto a rischio, nessuna corsia preferenziale per il re di Mediaset, solo buon senso e responsabilità per i soggetti più deboli.