Carolina Marconi, la camicetta si apre tutta: il web trema – FOTO

Carolina Marconi ci regala ancora un grande spettacolo su Instagram: lo scatto della buonasera è bollente

L’abbiamo conosciuta nella casa del Grande Fratello, nella versione nip, che l’ha resa celebre al grande pubblico e oggi la ritroviamo come una delle belle e bombastiche di Instagram. Lei è Carolina Marconi, la venezuelana naturalizzata italiana. Passano gli anni ma non cambia il suo modo di affascinare tutti con le sue forme conturbanti.

Succedeva nella casa tra gli inquilini e gli spettatori che la guardavano a bocca aperta durante la quarta edizione del Grande Fratello e succede ancora oggi sui social. Mora, carnagione olivastra, occhi da cerbiatto e scatti fatti ad hoc per mettere in risalto le sue forme giunoniche.

Non manca nient’altro che mandare in tilt la rete e tutti i suoi follower, ben 185 mila su Instagram, tra chi non l’ha mai dimenticata nella casa più spiata d’Italia e chi ha imparata a conoscerla dopo molti anni.

Carolina Marconi è da infarto: addosso solo la camicia

Carolina Marcone vive ancora della sua fama da ex gieffina che all’epoca fece incuriosire anche per la sua relazione con il dj Tommy Vee. I due si cono conosciuti proprio all’interno della casa più spiata d’Italia ed hanno proseguito la relazione anche dopo la fine del reality che è finita nel luglio del 2005. Diverse esperienze poi per la showgirl che ha sperimentato anche la musica con il duo formato insieme alla sorella: “Las Heranas”.

Oggi è una delle reginette di Instagram e le sue foto riscuotono sempre un grande successo. Anche quella con la quale ha dato a tutti la buonasera ieri. Addosso la venezuelana ha solo una camicetta e nulla più.

I primi bottoni si aprono tutti e il suo abbondante seno fa capolino tra i bottoni ed i quadri della camicia. Di sotto nulla e le sue cosce sono tutte praticamente di fuori. Trucco impeccabile e capelli sciolti che terminano con i boccoli sulle spalle, da infarto.