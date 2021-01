Cecilia Capriotti, scollatura top e curve incontenibili: “Vi aspetto” – FOTO

L’attrice, Cecilia Capriotti da vita ad uno spettacolo in anteprima da delizia per gli occhi innamorati dei fan: scollatura “mostruosa”

La bellissima attrice, Cecilia Capriotti rigenera la domenica dei follower, distratti dal buon cibo e propone uno scatto in anteprima da brividi lungo la schiena. L’accademia di “Miss Italia” ha aiutato molto Cecilia ad entrare nel mondo dello spettacolo. Al termine della kermesse di bellezza ha conquistato definitivamente la quarta posizione.

Non vi è stato neanche il tempo di smaltire la delusione, che la marchigiana è stata subito richiamata di nuovo all’attenzione dei big del mondo dello spettacolo. Uno su tutti è il talento del grande Lele Mora, nel cui scout entra a far parte anche lei. La stessa Capriotti però macchia l’esordio, guadagnando la pista preferenziale nello “scandalo” Vallettopoli, con l’accusa di estorsione ai danni dell’ex calciatore Francesco Coco.

Eppure il mondo della tv in generale l’aveva relegata in un’ottima posizione per effettuare il “salto di qualità” definitivo. Iniziando dalla trasmissione sportiva “Dribbling“, su Rai 2, per poi guadagnarsi il ruolo privilegiato di inviata de “La Vita in Diretta”

Cecilia Capriotti, un biglietto da visita da capogiro: che schianto di bellezza

Dopo il “polverone” mediatico e lo “scandalo”, Vallettopoli che ha colpito diversi personaggi del mondo dello spettacolo, anche l’attrice, Cecilia Capriotti non ha fatto eccezioni. Non la vedevamo all’opera da tantissimo tempo, forse anche per smaltire la “rabbia” e la delusione di un exploit mediatico, negativo e senza precedenti.

Ieri, invece, la “Carmelita” D’Urso ha pensato bene di darle una seconda chance, per espletare il suo talento da attrice e personaggio televisivo. Ecco dunque Cecilia nel backstage di “Live Non è la D’Urso”.

Giacchetta glitterata “sbottonata” e scollatura da “top mondo”. Ci è mancato davvero un “pizzico” affinchè due curve devastanti, come le sue squarcino il “toppino” bianco. “Vi aspetto. Ci vediamo tra pochissimo” recita il post della neo “gieffina” Cecilia, pronta a riprendersi tutto ciò che le è mancato in questi anni