Ospite in collegamento a Che Tempo Che Fa, Amadeus ha rivelato nuovi dettagli circa il Festival di Sanremo. Presente anche Fiorello

Continuano i lavori per il Festival di Sanremo, nonostante l’incertezza legata alla sua messa in onda. Dopo la comunicazione del prefetto che ha negato la possibilità di far partecipare il pubblico, ci sono ancora molti dubbi legati alla possibilità di far slittare l’evento. Su questo punto nessuna decisione è stata ancora presa e Amadeus, insieme al suo team, prosegue nell’organizzazione del festival. Ospite in collegamento da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, il presentatore conferma un Sanremo “storicamente diverso“, ma questo non andrà a intaccare lo spirito con il quale sarà vissuto. “Stiamo mettendo in piedi uno spettacolo molto bello, saranno cinque serate stupende“, ha dichiarato.

Nuovi dettagli rivelati da Amadeus sull’orario e la suddivisione degli ospiti

Sebbene molti dettagli non siano stati ancora condivisi con il pubblico, Amadeus ha voluto rivelare qualcosa in più legato alle notizie già note. Parlando degli ospiti annunciati ha confermato la presenza del calciatore Zlatan Ibrahimovic e del cantante Achille Lauro, che saranno presenti in tutte le serate. Le due donne annunciate, Elodie e Matilda De Angelis, saranno invece protagoniste solo per una serata. Ci si chiede quindi se il presentatore replicherà la modalità dello scorso anno, affiancandosi a ospiti e spalle diverse ogni puntata. Per il momento preferisce non sbilanciarsi oltre nonostante ribadisca che ci saranno numerose sorprese.

Raggiunto in collegamento da Fiorello il duo ha iniziato a scherzare sulla durata del festival e in particolare sul tanto discusso orario. Lo scorso anno infatti è stato sottolineato più volte quanto fosse esagerato concludere le puntate a tarda notte. Quest’edizione non si prospetta da meno, avendo aumentato anche il numero dei cantanti in gara. “Finiremo alle due“, sottolinea con il sorriso Amadeus, mentre Fiorello rincara la dose: “Lui vuole un Festival continuato“.

I preparativi per Sanremo proseguono, con la data d’inizio fissata ancora per il 2 marzo. Nelle prossime settimane si capirà meglio cosa decideranno i vertici Rai su un eventuale slittamento.