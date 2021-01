Dettagli inequivocabili: le “voglie” di Belen Rodriguez e quel braccialetto

La Rodriguez condivide sui social una serie di piatti prelibati e momenti spensierati insieme al figlio Santiago. Sempre più indizi confermano la presunta gravidanza. I follower notano in uno scatto il braccialetto antinausea.

Le voci di una gravidanza per Belen Rodriguez circolano da settimane. La showgirl argentina non ha né confermato né smentito la possibile dolce attesa.

Ogni suo contenuto sui social è sottoposto ad attenta analisi per carpire qualsiasi dettaglio in merito alla gravidanza. In questi mesi Belen ha ritrovato il sorriso accanto all’hair stylist Antonio Spinalbese, più giovane di nove anni.

Nelle stories postate sull’account Instagram nelle ultime ore la Rodriguez si mostra con indosso un outfit comodo. Una salopette di jeans che nasconde le curve in modo da confondere gli occhi dei più curiosi. Di seguito la showgirl mostra una serie di piatti. Prelibatezze che vanno dal dolce al salato. Dalle empanadas, ai tortellini, a dolcetti e caramelle. A condividere lo sfizioso cibo insieme a lei il figlio Santiago. Poi Belen si dedica al suo piccolo tendoli compagnia durante il bagnetto.

Secondo le indiscrezioni la Rodriguez sarebbe incinta da tre mesi. A lanciare la notizia è stata Novella 2000. Nelle ultime foto condivise la showgirl sceglie inquadrature specifiche evitando di mettere in risalto il ventre. Le immagini in cui si mostra scoperta sono del passato.

Belen Rodriguez e il braccialetto antinausea

Nelle storie degli scorsi giorni un dettaglio quasi inequivocabile è apparso sul polso di Belen. Un braccialetto antinausea, notato in un video-selfie allo specchio. Se può essere usato per svariati motivi, molto spesso viene utilizzato dalle donne in dolce attesa.

Per ora la showgirl argentina non si pronuncia facendo aumentare sempre di più l’attesa. Intanto continua a postare immagini al fianco del nuovo amore ormai passato alla carriera d’influencer. Secondo alcune voci Antonio avrebbe lasciato il salone in cui lavorava come parrucchiere e nel salutare i colleghi li avrebbe informati della bella notizia.

Molti si chiedono come stia Stefano De Martino. Si vocifera che non abbia affatto preso bene la notizia, visto che ancora la scorsa primavera era ancora legato alla Rodriguez.