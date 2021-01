Eleonora Incardona, trasparenze evidenti nel giorno più bello – FOTO

Eleonora Incardona mette in evidenza la “specialità della casa” e attira l’attenzione dei follower con trasparenze al top

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Nel giorno più bello, l’ex cognata di Diletta Leotta festeggia insieme ai follower di Instagram e con un sorriso “targato” felicità. Così la bellissima e caliente, Eleonora Incardona ha fatto di nuovo un pieno di likes tra i supporters che hanno trascorso insieme a lei una “mezzanotte” di fuoco.

La sensualissima e affascinante golfer milanese sta diventando pian piano celebre tra le pagine del web, grazie al fantastico repertorio di forme che possiede. Una sentenza di bellezza, spesso accostata a quella della non certo screditata dell’ex cognata.

L’incontenibilità fisica e la perfezione del proprio corpo suonano come un campanello d’allarme per la concorrenza. Che Eleonora ha già dimostrato di scardinare in più di un’occasione. Ultimamente è complice di ricordi indimenticabili, come alle Maldive o nei quartieri più chic e glamour d’Italia e del mondo, dove dimostra di essere una “spanna” al di sopra delle altre

Eleonora Incardona, un momento indimenticabile in tutte le “salse”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Il personaggio mediatico e digitale, tra le web influencer di Eleonora Incardona era partito con il piede sull’acceleratore, grazie al nome della Leotta. Ben presto però si sfila dall’etichetta, per conto di terzi e mostra le prime “armi” del suo repertorio. Il modo più giusto per farsi spazio tra la spietatissima concorrenza.

Oggi Eleonora ha un ottimo seguito, soprattutto su Instagram, dove fa rima con i riflessi di una donna semplice e delicata all’interno del proprio animo e una sentenza in termini di prosperosità e incontenibilità estetica.

Tutti pensavano che avesse avuto prima o poi lo sport nel “sangue”, ma lei ha smentito tutti, mettendo al centro dell’attenzione ciò che risalta il suo meraviglioso corpo. Anche stavolta a far da padrone sono due curve insostenibili, all’ombra di trasparenze evidenti. Eleonora Incardona ha voluto condividere con voi, il “cavallo di battaglia” che l’ha resa celebre sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Un compleanno davvero indimenticabile, dunque per i fan che partecipano in “massa” al momento di convivialità per la felicità e il piacere di stare accanto ad un “insaziabile” bellezza, come quella di Eleonora Incardona