La Pedron condivide una foto in cui appare bellissima con una giacca lunga e le mani sui fianchi, spettacolare

Eleonora Pedron sempre più bella l’ex moglie di Max Biaggi. Nella didascalia scrive “Passavo di qua…ma mai per caso”. I fan vanno in delirio come sempre per la sua bellezza, le scrivono commenti d’ammirazione. “Bellissima gioia imperiale”, “Che gnocca Eleonora” e ancora “Sei semplicemente meravigliosa, un incanto, un gioiello, un fiore unico..”. Anche nelle stories mette una foto splendida con un abito lungo blu, chissà quando messaggi in risposta.

Eleonora Pedron condivide un ricordo di gioventù, era bellissima come oggi

La bella Pedron ha condiviso una foto qualche giorno fa, che la ritrae in piedi su un ponte di legno, di spalle alla telecamera. Indossa un bikini rosa e guarda in camera con uno sguardo sensuale e accattivante, avrà avuto meno di 20 anni in quella foto ed era magnifica. Sua mamma l’aveva scattata, lei stessa scrive che era l’anno di “Violet Hill” singolo di Coldplay del 2008. In questo periodo condivide molte foto la Pedron, complice anche il periodo che ci costringe a casa per via della pandemia. In un’altro scatto che appare in primo piano, guarda fissa in camera e scrive “Dipende anche molto dall’orientamento dello sguardo”.

A commentare subito lo scatto è il compagno, Fabio Troiano che dedica due cuori alla sua amata. I due stanno insieme ormai da qualche anno, hanno confermato la loro relazione dopo essere stati fotografati in vacanza in atteggiamenti intimi e dopo essersi scambiati un bacio al Film Festival di Venezia nel 2019. A quanto pare i due sono frequentati in gran segreto per un periodo, anche perché lui ha lasciato la sua fidanzata dell’epoca per la Pedron.

Anny Centis, l’ex fidanzata di Troiano aveva commentato quello scatto sul Red Carpet scrivendo “schifata”. Molti l’hanno sostenuta sui social. Il motivo sarebbe che Troiano l’ha lasciata senza tante spiegazioni, solo perché si è invaghito dell’ex Miss. Ad oggi i due sono sereni, felici e pensano anche al matrimonio.