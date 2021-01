Elisa Isoardi al naturale mostra la parte più bella – FOTO

Elisa Isoardi ha reso noto il suo ultimo scatto su Instagram dove si mostra al naturale: bellissima anche senza un filo di trucco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

La bella conduttrice Elisa Isoardi ha pubblicato una foto in cui si mostra senza trucco di prima mattina. La ex compagna del leader della Lega Matteo Salvini ha reso pubblico uno scatto in cui è in auto e dimostra di non aver bisogno di make up per apparire bellissima. Anche l’abbigliamento è molto basic, indossa infatti un semplice maglione nero che mette in evidenza le sue forme seducenti. Nella foto Elisa Isoardi ha ringraziato i suoi fan per il traguardo raggiunto dei 500 mila follower su Instagram, scrivendo “500 mila grazie a voi”. I commenti che si sono susseguiti accanto alla sua immagine sono stati tutti di complimenti per la sua bellezza al naturale e per il suo look semplice. Molti “segui” al suo profilo social sono arrivati dopo la sua intervista concessa sabato scorso a Silvia Toffanin durante il programma “Verissimo“.

Elisa Isoardi e la fine della storia con Matteo Salvini