Elisabetta Gregoraci pronta per la diretta: scollatura mozzafiato FOTO

Elisabetta Gregoraci pronta per la diretta: scollatura mozzafiato. La conduttrice è tornata al Grande Fratello Vip come ex concorrente, pronta ad assistere alla prossima puntata

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Ha esordito tanti anni fa quando era solo una ragazzina, poi ha fatto molto discutere per la sua storia d’amore con Flavio Briatore. Nessuno ci avrebbe mai scommesso un centesimo e invece il loro matrimonio è durato tanti anni: dal loro amore è nato Nathan Falco Briatore, che ha riempito le loro vite e che li tiene uniti ad oggi che non stanno più insieme e che hanno preso due strade completamente separate.

Elisabetta Gregoraci torna al Grande Fratello Vip: bella da togliere il fiato

Elisabetta qualche mese fa ha deciso di mettersi in gioco e ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che è ancora in corso. Nella casa ha conosciuto Pierpaolo Pretelli e sembrava davvero l’inizio di qualcosa di speciale: purtroppo la loro storia non è andata a buon fine e tra i due è rimasta soltanto una splendida amicizia che sicuramente continuerà anche fuori dalla casa.

Ad oggi Elisabetta è sicuramente felice di essere andata via e di essere tornata da Nathan. Non ha rimpianti e non è mai stata così felice: questa esperienza se la porta nel cuore e ogni tanto, quando riesce, fa un salto in puntata insieme a tutti gli altri ex concorrenti.