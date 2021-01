Eva Henger vestitino in pelle illegale che copre poco, pazzesca – FOTO

Una sex symbol che con il passare degli anni diventa sempre più bella e affascinante. Un vero ciclone di sensualità…

Sicuramente la carriera di Eva Henger è stata caratterizzata da quel fascino irresistibile che ha fatto capitolare tutti gli uomini ai suoi piedi. Un vero concentrato di seduzione che l’ha resa una delle pornostar più amate e famose.

E chissà se Eva aveva mai pensato di avere una carriera così intensa quando era più piccola. In una recente intervista a ‘Il giornale OFF‘ dichiarò riguardo gli anni della sua giovinezza: “Ero timidissima, facevo fatica a esprimermi, sia con le parole che con il corpo. Con Riccardo Schicchi sono sbocciata. Il mio primo marito per me è stato più di un padre, di un punto di riferimento. Quello che lui amava, io amavo. Quello che lui desiderava, desideravo! Erano anni di grandi cambiamenti, di grande energia, pieni di colore. Poi sono diventata più saggia e ho cominciato a osservarmi dal di fuori, a riflettere”.

E’ ancora la trasgressione a fare da protagonista

Ma cosa le è rimasto riguardo quegli anni e quel periodo? “Ho capito che avevo semplicemente cambiato pelle, oggi se mi guardo indietro lo faccio comunque con una punta di nostalgia verso alcuni volti di allora, che mi mancano. Penso a Moana, a Barbarella: ricordo ancora il profumo che avevano, mi pare quasi di riuscire ancora a sentirlo. Vede… io uscivo di casa truccata ed entravo in un ruolo. Era una maschera, quella che indossavo: facevo spettacolo“, rispose.

In quest’ultima foto postata la trasgressione fa ancora da protagonista e Eva non delude i suoi followers con un abito da vera ‘Catwoman’. Un concentrato di sensualità!