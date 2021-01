Fedez e Chiara Ferragni, la FOTO abbracciati con il pancione: spunta un dettaglio

Sul proprio profilo Instagram Fedez ha pubblicato una foto insieme a Chiara Ferragni con il pancione: i due sono abbracciati ma i fan hanno notato un dettaglio

Fedez e Chiara Ferragni sono più innamorati che mai e felicemente in attesa della secondogenita in arrivo tra meno di un mese. La fashion blogger infatti è entrata nella 31esima settimana, ovvero nell’ottavo mese, così come ha scritto lei stessa su Instagram in tre scatti pubblicati solo ieri. La Ferragni sembra davvero in forma e, come ha dichiarato in un’intervista, è ingrassata solo 8 chili finora. “Ogni gravidanza è diversa – ha detto l’influencer -. Con Leone ho preso in totale 15 chili”. La foto postata da Fedez ha ottenuto l’interazione dei milioni di follower della coppia che, tra oltre a fare tanti complimenti, hanno notato un dettaglio sugli slip indossati dal rapper. Si legge infatti il nome di un brand differente da quello con il quale Fedez ha collaborato per diversi anni.

Il dettaglio notato dai fan sugli slip di Fedez abbracciato a Chiara Ferragni

Fedez quindi sembrerebbe non lavorare più per la vecchia casa di moda per cui prima mostrava fiero gli slip. Il rapper ha parlato dello stop alla collaborazione durante una puntata della sua trasmissione in diretta sul web, “La tana del boomer”. Il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato: “Mi odiano perché una volta ho fatto una storia con le mutande di Lupin ed ho scritto Lupin e fra parentesi la ‘E’, così è uscito LuPENE”. “Mutande” a parte, la coppia sembra davvero felice per l’arrivo della secondogenita che farà compagnia al piccolo Leone Maria.

Una gravidanza che è stata documentata a suon di scatti e video: dall’annuncio fatto ad ottobre dell’anno scorso alla foto della prima ecografia fino alle Ig Stories e ai post su Instagram in cui Chiara Ferragni è radiosa e mostra orgogliosa il suo “pancino”.