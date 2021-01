Seguite Flavio Insinna su Instagram? Il suo profilo è pieno di ultimissime sul suo conto e l’annuncio di qualche ora fa commuove il web

Lo vediamo quotidianamente impegnato su Rai 1 alla guida del programma l’Eredità, è un uomo di successo e un conduttore molto noto. Stiamo parlando di Flavio Insinna che attraverso il suo umorismo e la sua ironia tiene compagnia agli italiani prima di cena. Sul suo profilo Instagram non mancano le ultimissime sul suo conto, dalle trasmissioni agli appelli, dai messaggi alle campagne di beneficienza a cui partecipa. Insomma per lui i social sono un mezzo molto utile per farsi conoscere sotto ogni punto di vista. E l’ultimo video ha commosso il web senza ombra di dubbio.

Flavio Insinna ultimissime: di cosa parla nel video?

Il noto conduttore romano ha commosso il web con la sua richiesta allo Stato Italiano. Attraverso un video su Instagram ha infatti chiesto di ricercare la verità riguardo a Giulio Regeni, il giovane rapito cinque anni fa e ucciso dai servizi segreti egiziani. Le sue parole arrivano dritte e chiare a chi le ascolta e vogliono essere un appello alla giustizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

“Ci uniamo alla famiglia per chiedere giustizia per Giulio” termina così il suo messaggio su Instagram. Insinna è sempre pronto a dar voce ad argomenti di un certo spessore, quando si tratta di farsi sentire per cose importanti non si tira mai indietro.

Impegnato sotto ogni fronte, il conduttore romano ancora una volta è riuscito a commuovere gli italiani che lo seguono e lo stimano.