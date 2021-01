A Forlì un cliente del Bar Snoopy investe 5 euro in un biglietto del gratta e vinci. A grattarlo il nipotino. 10 mila euro la somma vinta. Seconda vittoria in città a distanza di pochi giorni.

La fortuna ha bussato alla porta di un signore di Forlì. L’uomo acquistando un biglietto del gratta e vinci si è aggiudicato un bel bottino. Si tratta di 10 mila euro vinti grazie al fortunato numero 47. 5 gli euro investiti nella serie “Doppia Sfida”. Di lì a breve l’uomo si è presentato al Bar Snoopy, in via Ho Chi Min 2, mostrando il biglietto vincente.

Ha raccontato felice che è stata la manina del nipote il suo portafortuna. E’ stato infatti il bimbo a grattare il biglietto. Il titolare dell’esercizio di Forlì ha commentato: “Era ovviamente contento. Ha confessato che l’ha grattato il nipotino”.

Di seguito è stata attivata la procedura per prenotare la vincita come prevede la prassi e a breve il fortunato signore riceverà la somma sul suo conto corrente.

Seconda vincita in pochi giorni: Forlì baciata dalla fortuna

Giorni felici a Forlì. La vittoria di 10 mila euro da parte di un signore baciato dalla dea bendata avviene a pochi giorni di distanza da un’altra vincita. La scorsa settimana un cliente abituale della Tabaccheria Bondi aveva investito 3 euro in un gratta e vinci e aveva incassato 10 mila euro. Situato in viale Dell’Appennino, l’uomo si era recato nel negozio mostrando al titolare Ivan Bondi, il vincente biglietto.

Un doppio colpo di fortuna. E non è la prima volta che tocca Forlì. Nel Bar Snoopy in passato sono quattro le vincite da 10 mila euro avvenute col gratta e vinci. E non solo. Ci sono state anche vittore grazie al Superenalotto.

Inoltre pare che durante il lockdown sotto la porta d’ingresso sia stata trovata una fotocopia di un biglietto da 50mila euro anche se poi i titolari non hanno avuto più nessuna notizia in merito.