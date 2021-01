Francesca Fialdini, in mezzo a tante donne: una favola – FOTO

Francesca Fialdini bella e sorridente in tanti scatti su Instagram. Non è sola e lo spettacolo è veramente meraviglioso

Francesca Fialdini è una delle presentatrici di punta di casa Rai. Ha condotto tanti programmi di successo e in questa stagione la vediamo al timone del programma domenicale in onda subito dopo Domenica In, Da noi a ruota libera.

Bionda, occhi chiari, giovane, belle e anche molto preparata, di certo è una presentatrice di talento, molto amata dal pubblico. Riservata, usa i social con molta parsimonia, condividendo con i suoi follower (ben 140 mila su Instagram) solo alcuni frame della sua vita.

Francesca, come da sempre ha fatto nella sua carriera, si divide tra televisione e radio, un altro suo grande amore. Nella bio di Instagram, infatti scrive: “La domenica a ruota libera in tv. Il sabato a ruota libera in radio. Dal lunedì al venerdì mi concentro”.

Nella sua carriera in tv la partecipazione per molti anni nella trasmissione A Sua Immagine e poi la conduzione di alcuni grandi programmi come Mezzogiorno in Famiglia e Uno Mattina. Oggi il programma della domenica dal quale ci regala alcune foto fantastiche. Per vederla vai su successivo.

Francesca Fialdini, bella e sorridente tra le donne