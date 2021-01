Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, l’incontro dopo mesi: grandi emozioni. I due amici questa sera si sono rivisti dopo il 7 dicembre VIDEO

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini questa sera si sono rincontrati dopo quasi due mesi di lontananza. Francesco è uscito dalla casa il 4 dicembre e per Tommaso è stato un periodo davvero molto critico: i due amici sentono tanto la mancanza l’uno dell’altro, in particolar modo Tommaso che non può mai vederlo e sentire la sua voce. Per questo motivo stasera il Grande Fratello Vip ha deciso di farli incontrare nuovamente e far vivere questa emozione ai due amici che sono stati felicissimi di potersi parlare nuovamente e rivedere.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi di nuovo insieme dopo due mesi

Ho apprezzato tantissimo la scelta di parole "ciò che ti fa stare meno male" Perché per quanto Tommaso non stia benissimo entrambe le scelte, sia restare che andarsene, sarebbero dure e dolorose.

Parole azzeccatissime, sia queste che tutte le altre.#tzvip pic.twitter.com/UKfzJ3JWgV — fotocopie e caffè💓 (@tommizeta_) January 25, 2021

Francesco ha rassicurato Tommaso, dicendogli che qualsiasi scelta prenderà lo sosterrà sempre e che non deve assolutamente sentirsi costretto a rimanere nella casa, ma di fare quello che si sente. Cosa che ha fatto storcere il naso ad Alfonso Signorini, che sperava in un incoraggiamento più importante in quanto Tommaso sia davvero un pilastro fermo di questa edizione davvero tanto seguita. Un confronto di emozioni, entrambi con gli occhi lucidi si sono parlati a cuore aperto e detti di sentire la mancanza l’uno dell’altro e di non vedere l’ora di rivedersi appena il programma sarà finito.

Per il momento Tommaso ha deciso di rimanere nella casa più spiata d’Italia, sarà davvero questa la sua scelta definitiva dopo l’annuncio dell’ennesimo prolungamento?