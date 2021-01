Gabry Ponte dimesso dopo l’intervento al cuore, il grazie al cardiochirurgo

Gabry Ponte è stato dimesso dall’ospedale di Torino dopo un intervento al cuore. Ha subito un’operazione a seguito di un’insufficienza mitralica.

Gabry Ponte è stato dimesso dall’ospedale. Il dj degli Effel 65 ha vissuto giorni difficili a seguito di un’operazione al cuore determinata da una preoccupante insufficienza mitralica. 46 anni, il musicista è stato ricoverato a Torino all’ospedale Molinette dove è stato operato lo scorso giovedì. Pochi giorni prima sui social aveva comunicato la problematica ai fan chiedendolo loro di sostenerlo.

Su Instagram, dove è seguito da 371 mila follower, negli ultimi giorni ha postato scatti dal letto dell’ospedale. Subito dopo l’intervento ha informato i fan che pur sentendosi un po’ provato tutto era andato per il meglio. Poche ore fa ha condiviso una foto insieme al primario di Cardiochirurgia Rinaldi, il dottore che l’ha operato.

“E’ lui che mi ha “riparato” il cuore. Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno. Non avete idea! Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli infermieri, gli strumentisti e gli OSS che lavorano qui in reparto. Oggi mi dimettono, e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi la settimana peggiora della mia vita”, la didascalia pubblicata dal dj sotto il post.

Gabry Ponte: cuore guarito torna a casa

A seguito del post pubblicato da Gabry Ponte su Instagram, in cui ha comunicato il suo ritorno a casa, tantissimi i commenti da parte dei suoi follower. Molti pubblicano dolci parole in cui esprimono affetto al musicista. Dallo scatto Ponte sembra aver ritrovato la sua forma e si mostra felice accanto al primario che come lui stesso comunica gli ha “riparato” il cuore. Ora la difficile esperienza diventerà solo un ricordo per il dj, produttore e conduttore radiofonico.

Ponte potrà così tornare a dedicarsi alla musica e alla sua casa discografica indipendente Dance an Love.