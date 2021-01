Giulia de Lellis, pancia scoperta è una bomba di passione: che fisico – FOTO

Giulia De Lellis, si scusa per l’assenza ma sa subito come farsi perdonare: a pancia scoperta per le vie della città mostrando un fisico da urlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Giulia De Lellis si scusa per l’assenza postando due foto e scrivendo per l’appunto: Un po’ assente perché all’opera 🤍 Buon inizio settimana a tutti, non vi fermate anche se siete stanchi, spenti o poco motivati.. Se ci sono tanti ostacoli è la cosa giusta✔️. La nota influencer sa come farsi perdonare dai follower i quali infatti la circondano con l’affetto di sempre. I due scatti pubblicati mettono in risalto tutta la bellezza di Giulia, mostrandosi e scoprendosi anche….parti del corpo solitamente tenute celate durante la stagione invernale. Ovviamente si sta parlando della pancia: top crop beige e pantalone a vita alta della stessa tonalità con dettagli in pelle nera, un completo dal tessuto morbido che non nasconde l’addome alto della De Lellis.

LEGGI ANCHE -> La confessione di Alessia Marcuzzi: “Ormai non ci riesco più”

Giulia De Lellis, a casa solo con la felpa. I pantaloni dove sono?

Vai su successivo per vedere le foto di Giulia