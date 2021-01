Gracia de Torres in braccio al suo amore, acrobazia sensuale – FOTO

Gracia de Torres in uno scatto romantico e insieme accattivante, la modella spagnola in costume con il suo fidanzato accende la passione

E’ una delle modelle più amate in Italia e a livello internazionale, vecchia conoscenza del nostro paese. Gracia de Torres, spagnola classe 1987, vive dalle nostre parti ormai da qualche anno. Una scelta professionale, ma anche d’amore, per stare con il suo fidanzato, Daniele Sandri. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, con una partecipazione anche a Pechino Express, ha ormai conquistato il cuore degli italiani, che la seguono con grande affetto e partecipazione su Instagram, dove gli scatti a getto continuo sono un vero incanto per gli occhi.

Gracia de Torres, divina in costume: fisico spettacolare, sollevata da terra è uno spettacolo

Negli ultimi giorni, la nostalgia ha portato Gracia a condividere sul suo profilo diversi scatti della bella stagione, in spiaggia. Luoghi paradisiaci, come la sua bellezza, che appare in modo evidente. Il suo fisico in costume lascia a dir poco senza fiato, negli scatti è protagonista anche il suo Daniele. I due, insieme, fanno davvero fuoco e fiamme, come si vede in questa ultima foto.

Gracia è in braccio al suo uomo, che ne mantiene il dolce peso senza nessuna fatica. Un bacio tenero e appassionato, la temperatura sale anche grazie alle forme di Gracia che accendono la fantasia dei followers.