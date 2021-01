Grande Fratello Vip, la finale slitta ancora: la nuova data spiazza tutti. Durante questa esperienza i concorrenti hanno dovuto fare i conti con ben tre prolungamenti

È difficile da credere ma il Grande Fratello Vip si prolunga ancora. Il primo prolungamento è stato comunicato alla fine di novembre ai ragazzi, si trattava di circa un mese e mezzo, motivo per cui alla fine tutti hanno deciso di rimanere. Se soltanto avessero saputo di dover rimanere più tempo, in molti avrebbero abbandonato la casa molto tempo prima. Nessuno si sarebbe mai aspettato di lasciare la casa il primo marzo, che è la data definitiva.

Grande Fratello, la finale slitta di nuovo: finisce il 1° marzo

L’hanno comunicata ai ragazzi questa sera, che lo hanno scoperto con grande stupore. Solo la settimana scorsa avevano saputo che per febbraio sarebbe finito tutto e invece non ancora. La finale è slittata ancora una volta e Alfonso ha chiesto ai ragazzi di pensarci dopo la puntata e di continuare ad essere sorridenti per il resto della serata. In molti sono già in crisi, in particolar modo Tommaso Zorzi che da giorni è insofferente.

Rimarranno tutti? Manca un mese e una settimana alla finale e nella casa i giorni sembrano non passare mai. Il pubblico intanto si dissocia: “Nessuno ha chiesto questo prolungamento, non è vero che lo vogliamo noi”.