Hoara Borselli si mostra per intero ed è bellissima – FOTO

Hoara Borselli, scatto a figura intera per l’attrice davanti allo specchio di casa. E’ semplicemente incantevole.

Detesto il narcisismo ma approvo la vanità 🖤 con questa frase Hoara Borselli spiega la foto che ha deciso di proporre sul web nella giornata di ieri. Non stupiscono i numerosi commenti di amore e complimenti rivolti all’attrice in quanto oggettivamente Hoara è davvero bellissima. Il selfie davanti allo specchio di casa non ne altera i lineamenti del viso né la figura super slanciata: Hoara sceglie un outfit molto semplice ma che al contempo non nasconde la perfetta silhouette. Total black, top peplum con spalla scoperta a cui ha abbinato dei pantaloni super stretch sempre neri con due lingue di tessuto tono su tono ma lucide. I capelli biondi con tanto di beach waves e viso poco truccato, si nota solo un filo di mascara e labbra lucide con gloss trasparente o sulle tinte nude, è un incanto.

