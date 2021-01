Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 gennaio: un duro colpo per Laura

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 gennaio: mentre Clelia teme che Silvia venga a sapere della gravidanza, Gabriella rivela a Laura il suo segreto.

Clelia Calligaris è incinta: la notizia è un vero e proprio sogno ad occhi aperti per Luciano che già da tempo desiderava una vita con lei. I due hanno svelato il segreto a Federico, che ha reagito in maniera matura, congratulandosi con loro. Anche Vittorio desidera avere figli. La presenza dei nipoti ha fatto rifiorire in lui quel desiderio di paternità che aveva messo faticosamente da parte e la vicinanza di Beatrice non aiuta. Nel frattempo Gabriella si sente sempre più in colpa per il bacio dato a Salvatore. La situazione è aggravata dal fatto che Cosimo Bergamini, suo futuro sposo, ha perso il padre all’improvviso ed in circostanze misteriose, ritrovandosi a dover gestire l’intero patrimonio familiare.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 gennaio: Silvia ha capito tutto?

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella non riuscirà più a mantenere il segreto e deciderà di parlare a Laura del bacio con Salvatore. La stilista non può sapere che la coinquilina è innamorata proprio del giovane Amato. Al Paradiso, intanto, Rocco capirà che Irene prova qualcosa per lui, ma la Venere rigetterà fermamente le sue insinuazioni.

Mentre Gabriella sarà occupata a parlare dei propri segreti, Clelia cerca di nascondere in tutti i modi quello che la lega a Luciano. Dopo che il ragioniere ha convinto Federico a tornare a casa dalla madre, Silvia lo ha raggiunto per ringraziarlo e qui ha visto la capocommessa avere un malore. Che la donna abbia capito tutto della gravidanza?

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Beatrice convincerà Vittorio a mettere in atto uno stratagemma per aiutare Agnese, succube dell’atteggiamento violento e patriarcale del marito.