Una coppia di genitori avrebbe ucciso entrambe le proprie figlie a bastonate: l’ipotesi della Polizia sul movente è agghiacciante.

Nella giornata di ieri, domenica 24 gennaio, una coppia di genitori avrebbe ucciso entrambe le proprie figlie. Un gesto atroce compiuto attraverso delle percosse inferte con ogni probabilità da un bastone. L’ipotesi della Polizia sul movente sarebbe agghiacciante: a spingere i due ad agire la “superstizione”.

India, coppia di genitori uccide entrambe le figlie per superstizione: credevano nella rinascita

Da quando il Covid ha iniziato ad imperversare in India, la coppia di genitori ora accusata del duplice omicidio delle due figlie avrebbe iniziato a comportarsi in modo ambiguo. Questo quanto riferiscono, riporta la fonte locale dell’Indian Express, alcuni vicini.

Secondo la Polizia che sta indagando sul brutale crimine, registratosi nella giornata di ieri a Shiva Nagar nella periferia di Madanapalle, dietro potrebbe esservi una ragione sconcertante. I due avrebbero agito per completare un rito di rinascita: un atto di superstizione concretatosi in un sacrificio umano. Le giovani di 27 e 22 anni sarebbero state ripetutamente colpite con un oggetto spuntato, un bastone o un manubrio che si trovava in casa.

I vicini dei due coniugi, lei insegnante in una scuola privata mentre lui preside di un college femminile, avrebbero udito forti rumori provenire dalla loro casa contattando immediatamente la Polizia. Quando gli agenti avrebbero fatto ingresso nell’appartamento, riporta Indian Express avrebbero rinvenuto le figlie entrambe senza vita, una in terra e l’altra in un’altra stanza coperta da un drappo rosso.

Gli inquirenti riferiscono di aver immediatamente notato quanto i coniugi fosse superstiziosa, in quanto avrebbero chiesto di non rimuovere i cadaveri poiché le figlie il giorno seguente sarebbero “resuscitate”. Inoltre la coppia avrebbe riferito di aver compiuto il gesto perché a dirglielo sarebbe stato un messaggio divino. Ci sono voluti numerosi tentativi prima di convincere i due a far portare via le salme che ora saranno sottoposte ad esame autoptico.

La Polizia adesso sta vagliando i filmati delle telecamere per cercare di individuare se la famiglia abbia avuto contatti con i tantriks. Questi ultimi, una sorta di stregoni, ad avviso degli inquirenti potrebbero aver indotto i due coniugi a sacrificare le figlie.