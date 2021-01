Il lancio del nuovo hashtag schiera gli utenti di Twitter, in protesta contro un futuro lockdown.

#JeNeMeConfineraiPas parce que nous savons désormais guérir facilement le covid avec des traitements précoces (ivermectine) et que cette mesure n’est destinée qu’à étouffer nos libertés. — Martina C (@martinacharb) January 22, 2021

Jean Castex ha recentemente avvertito i cittadini di aver in progetto nuove norme di restrizione anti-Covid. Se la situazione ospedaliera non migliorerà nelle prossime settimane, tra le misure più severe c’è anche il lockdown. Difatti, la pandemia continua a correre secondo ritmi rapidi e imprevedibili. Inoltre, le condizioni delle strutture sanitarie a livello internazionale sono sempre più critiche sin dalla comparsa delle numerose varianti (inglese, sudafricana, brasiliana e, infine, francese). Eppure, la dichiarazione del politico francese non è piaciuta a molti utenti del web, i quali si sono schierati dietro il lancio di un nuovo hashtag.

Di fronte a un futuro ipotetico lockdown, il terzo per la Francia, alcuni utenti francesi hanno deciso di far sentire il loro dissenso attraverso un nuovo hashtag. Seppur #JeNeMeConfineraiPas (in italiano “Io non mi rinchiuderò”) sia stato coniato da poco, l’etichetta virtuale è già diventata virale insieme ad altre, quali #No #Confinement3 e #CovidInterminable. Dal suo lancio, l’hashtag scivola su Twitter, aggiudicandosi la prima schermata della piattaforma tra le “tendenze per te” in Francia. Nei numerosi threads, gli utenti gridano il loro totale diniego in merito a qualsiasi futura decisione governativa contro l’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Putin sull’indagine di Navalny: “Noioso. Il palazzo non mi appartiene”

“Non ho più fiducia nei Media”

#JeNeMeConfineraiPas

Je n’ai plus aucune confiance dans la communication officielle et médiatique sur l’épidémie.

Je suis totalement consciente de l’instrumentalisation politico médicale abusive et des dégâts inouïs qu’elle engendre. — Sophie (@M06Sof) January 22, 2021

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Giovane madre muore d’overdose: si stava curando con un farmaco a base naturale

#JeNeMeConfineraiPas perché ora “abbiamo trovato una cura efficace contro il covid con trattamenti efficaci (l’ivermectina). Questa misura avrà lo scopo esclusivo di soffocare le nostre libertà” – ha scritto un utente di Internet. L’opinione è ampiamente condivisa sul web, i cui iscritti dichiarano di “non avere più fiducia nella comunicazione ufficiale e nell’informazione mediatica riguardo all’epidemia.” La libertà di movimento sembra essere un altro elemento considerevole nelle argomentazioni dei fruitori del social network: “dalle 8.00 alle 18.00 si lavora, senza vedere il sole durante l’intera settimana: nei fine settimana non si può uscire, niente sport, alcun tempo libero, nessun contatto. Le vostre barriere e vincoli restrittivi non mi avranno.”

#JeNeMeConfineraiPas perché “uscire o tornare a casa, quando voglio, come voglio, è una libertà vitale, primaria, essenziale per la mia salute fisica e mentale; nonché assolutamente necessaria per la mia vita sociale. #NO a #Confinement3 e #CovidInterminable.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

La plupart qui tweet « #JeNeMeConfineraiPas » : Comment ils se voient VS ce qu’ils vont faire. pic.twitter.com/6Unw4BbEfQ — 🅹🅰🅺🅴⚖️ (@Jake_one_) January 22, 2021

Per tutto il fine settimana, l’hashtag è stato condiviso migliaia di volte dagli utenti di Internet, stufi della reclusione e ormai sfiduciati nell’efficacia del rispetto delle norme

Fonte La Voix du nord