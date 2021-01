Kate Middleton: nuovo look e nuova rivalità con Meghan Markle

Kate Middleton copia lo stile di Meghan Markle ed è subito, nuovamente, rivalità. Ecco i dettagli del look incriminato a corte.

La sempre elegante Kate Middleton e la amante delle giacche informali Meghan Markle sembra che si trovino su un pressante punto di non ritorno. Dopo il volontario esilio di Meghan dalla corte alla volta degli Stati Uniti, Kate pare che abbia mostrato un drastico cambio di look. Gli ammiratori della famiglia reale hanno spesso potuto godere della sua presenza minuziosamente attenta ad i suoi accostamenti. Da abiti formali seppur molto femminili a modelli tradizionali, volti entrambi ad aggraziare il punto vita come il privilegiare dei vari pois e fiorellini. Adesso Kate ha deciso però di cambiare totalmente il suo stile ed i sospetti sulla sua folgorante intuizione non possono che nascere alla prima occhiata.

La palese svolta di Kate sulle orme di Meghan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Middleton (@katemiddletonphotos)

Il tutto ha avuto inizio dal novembre dello scorso anno per riproporsi più recentemente in un’occasione di videoconferenze tenutesi nei pressi della corte inglese. Il famoso outfit incriminato sta velocemente schierando i fan di entrambe su fazioni ed opinioni totalmente differenti, eppure la somiglianza è davvero palese.

Kate propone un abbigliamento tipico della classica working girl. Vi ricorda vagamente qualcuno? Proprio così, si tratta di Meghan. Perché la duchessa oltreoceano ha uno stile molto minimale e teso più che mai verso il suo essere informale. Come mai la svolta di Kate? Incredibile coincidenza o voluta imitazione? In ogni caso per entrambe il risultato finale è impeccabile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Cosa importa infondo se il giorno prima che Kate postasse la sua foto, orgogliosamente in giacca bianca e maglione nero su Instagram, Meghan avesse già condiviso sul suo profilo un abbinamento del tutto simile e addirittura risalente ad anni prima, dando testimonianza dunque della sua costanza? Sarebbe soltanto cercare il pelo dell’uovo, eppure…